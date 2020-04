¿Y si te llama Román? La curiosa respuesta de Teófilo Gutiérrez a Riquelme

Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas colombianos más recordados de los últimos años en el fútbol argentino. El barranquillero vistió las camisetas de Lanús, Racing y River Plate, siendo el elenco millonario donde más se destacó y donde aún lo mencionan con un gran aprecio, especialmente por el cariño que él le ha demostrado al club y su performance en la Copa Libertadores 2015.

Sin embargo, el colombiano estuvo cerca de jugar en Boca Juniors, años atrás, antes de ser un referente de River Plate y, en diálogo con Fox Sports, el futbolista de 34 años contó cuando lo llamó Juan Román Riquelme (siendo jugador) y él se negó a vincularse al ‘xeneie’.

"Me llamó. Hablábamos de que si quedaba Jorge Amor Ameal (candidato a la presidencia de Boca en 2011 y actual presidente), él me llevaba... Él había quedado con el presidente anterior, Ameal, que me iba a llevar. 'Vos estate seguro que te llevo al día siguiente', me dijo. Ahí termina ganando Daniel Angelici y de pronto no soy jugador para Boca", contó el colombiano.

"El estilo de juego de Boca es otro, no soy de ese estilo. River tiene que tener un estilo más completo, debés ser pivote de los volantes, River te exige más que Boca. Cuando te ponés la camiseta de River podés jugar en la Selección de titular, lejos", enfatizó el delantero que semanas atrás manifestó su deseo de vestir nuevamente la banda cruzada.

“Muy difícil decirle que sí ahora… Yo creo que Miguel Russo no está pensando eso ahora, ja", terminó de explicar entre risas el delantero del Junior de Barranquilla en Fox.