"A James siempre le costó la marca": el 'Tanque' Silva 

Santiago el 'Tanque' Silva habló en entrevista con Win Sports sobre su paso por el Banfield campeón del fútbol argentino en 2009 y se refirió al colombiano James Rodríguez, quien jugaba en ese equipo. Para el uruguayo, el 'cafetero' siempre demostró talento en el terreno de juego.

"Él era un chico con una humildad enorme, llegaba una hora antes de cada entrenamiento y se iba una hora después, le tratábamos de inculcar cosas que ya tenía innatas, sabíamos que tenía algo de crack. Fue maravilloso y gracias a Dios lo pudo demostrar dentro de la cancha", resaltó Silva en la entrevista.

Asimismo, el 'Tanque' dejó claro que a "James siempre le costó la marca, eso se lo inculcó Julio Falcioni. Si en Argentina no corres, no juegas. En su momento le costó, pero en Europa es un tema diferente, no tan dinámico como en América Latina", resaltó el atacante.

Además, el uruguayo opinó que ve al colombiano con una gran técnica para actuar en la posición de enganche. "A James lo veo como enganche, cerca del arco, con una buena dinámica, gran pegada y excelente calidad", puntualizó.

Por otro lado, para Silva fue una deuda pendiente no haber podido ir a la Selección de Uruguay, pero se sintió orgulloso de representar bien su nación en Argentina. "Nunca tuve la oportunidad de preguntarle a Óscar Tabárez, siempre me tocó ser embajador de Uruguay en Argentina. Gracias a Dios he podido salir goleador y campeón con diferentes clubes, pero no tuve el chance en la selección", concluyó.