A Palavecino lo "sorprendió" el talento de Carrascal en River Plate

El debut de Agustín Palavecino en River Plate dejó impresionado a gran parte de la hinchada del equipo ‘Millonario’ e incluso a los medios deportivos argentinos que, a pesar de haber jugado un par de minutos, dejó algunas pinceladas dentro del terreno de juego.

Por tal razón, Olé decidió entrevistar al ex Deportivo Cali para conocer sus impresiones sobre la llegada a uno de los mejores equipos del sur del continente: “Cuando llego al River Camp (sede de entrenamiento del equipo) miro en el lugar en el que esto y me doy cuenta que soy un privilegiado. Me pone feliz todo lo que hice para llegar acá”.

No obstante, Palavecino resaltó otras cosas que ha visto en River Plate como lo son sus compañeros con quienes se ha entendido bien en los entrenamientos: “Hay grandes jugadores. Pero por ejemplo me sorprendieron mucho Matías Suárez y Jorge Carrascal: te das cuenta del talento que tienen solo con verlos parar la pelota”.

Por otra parte, en medio de la entrevista, fue claro al expresar que jugar en uno de los equipos más importante de América es de mucho esfuerzo y sacrificio, puesto que dentro del plantel “hay jugadores que han ganado muchas cosas importantes y tiene el deseo de ir por más; eso te da ganas”. También aseguró que el entrenador Marcelo Gallardo siempre va en búsqueda de más logros colectivos y por ende, debe estar a la altura del plantel.

Hay que recordar que River Plate juega este fin de semana (domingo 28) ante Platense, equipo de los afectos de Palavecino, por lo que el argentino espera estar a punto para llegar a ser inicialista en el esquema de Gallardo al lado de hombres como Suárez, Carrascal y Rafael Santos Borré, quienes están asumiendo el peso del ataque, luego de la salida de Ignacio ‘Nacho’ Fernández.