Abogado de Daniela Cortés reveló diálogos con Boca por el caso Sebastián Villa

Sebastián Villa está a la expectativa de por fin solucionar sus problemas con Boca Juniors. El jugador sigue en el club, pero no tiene competencia oficial mientras se resuelva su polémico caso con Daniela Cortés.

Fernando Burlando, abogado de la expareja del futbolista colombiano, comentó que existe la posibilidad que ellos lleguen a un acuerdo económico, pero eso no diluye la causa penal que aún está en curso y se demoraría otros meses. Además, contó los detalles de los diálogos que tuvo con Boca Juniors en medio del caso.

Lea también: Zidane y las críticas más ácidas por el caso James

“Ellos se comunicaron muchas veces conmigo y el estudio desde que ocurrió este episodio. Fue realmente la caricia que recibió Daniela. Inicialmente, lo hacía el nivel jerárquico más elevado", señaló el abogado en diálogo con ‘Radio La Red Argentina’.



"Realmente me pareció una buena actitud, no tengo por qué ocultarlo. Quisieron saber sobre sus condiciones de psicofísicas, nos pareció algo bueno, un avance, un ejemplo. Ella no recibió una llamada por parte de Villa", agregó sobre la postura del equipo ‘Xeneize’.

De interés: ¿Nacional le está buscando reemplazo a Osorio y ya tendría un candidato?



Y cerró explicando que Daniela Cortés no quiere afectar la carrera deportiva de Sebastián Villa, sino solo que la justicia tome una decisión: "El jugador no es de su interés, no tiene un objetivo trazado sobre la vida laboral ni personal de él. Lo que quiere ella es que la Justicia siga su camino y se expida. Si bien tuvo mucho miedo, Daniela no tiene odio ni resentimiento".