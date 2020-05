Abogado de Sebastián Villa dice que ratificará contra denuncia del jugador a su expareja

Lea además: Daniela Cortés sobre Villa: "El año pasado perdí un embarazo por sus golpes"

El diario Olé informó este miércoles 6 de mayo, la primera explicación de Villa en contra de su expareja indicado que "Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiendo sumas dinerarias que debía entregar tanto aquí como en Colombia, caso contrario arruinaría mi carrera como futbolista. Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 en Colombia, junto con pasaje en vuelo privado de repatriación, caso contrario se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de genero”.

Sin embargo, la presentación que haría el colombiano este jueves no sería la defensa a la denuncia hecha por Cortés ya que deberá esperar a que lo citen para una audiencia de imputación de cargos y declarar por las supuestas agresiones a su expareja.