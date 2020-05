Abogado de Sebastián Villa reveló dictamen psicológico por el caso del jugador

Aunque la audiencia en Buenos Aires por el caso de Sebastián Villa está suspendida, se siguen conociendo detalles sobre el polémico caso del futbolista colombiano ya la tóxica relación que tenía con Daniela Cortés, su expareja que lo acusó de maltrato físico y psicológico durante dos años de noviazgo.

El jugador de Boca Juniors lo niega todo y está respaldado por Martín Apolo, destacado abogado argentino que ha revelado detalles de los exámenes psicológicos que le han realizado al mediocampista colombiano, aunque estos todavía no hacen parte del dictamen de la justicia; pero podría serlo cuando se reanude la audiencia.

“Villa me dijo que nunca le pegó. Me refiere que tienen una relación de noviazgo casi adolescente, que son dos chicos de veintitantos años cortos, que era una relación de bastantes peleas, digamos celos, tirantez, pero no de violencia. No tengo referencias de violencia. Hablando después con sus representantes, que lo conocen mejor y que conocen también a su familia, me referenciaron bien la situación. Independientemente de eso, yo lo hice entrevistarse con un par de psicólogos con los que habitualmente trabajo para que me eleven un informe sobre su personalidad, su temperamento, las funciones que hacen a la personalidad de Villa, y los resultados no arrojan una connotación que pueda alarmar, no es una persona con tendencia a”, declaró el abogado del futbolista en Argentina a través de radio ‘La Red’.

"Me decía que tenía miedo, me decía ‘tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo. La verdad que al otro día de la publicación -de Daniela- lo vi muy golpeado, muy dolido, mal, anímicamente muy mal, y por otro lado con bronca porque, digamos, está viviendo una situación que no sucedió. Charlé con él más de dos horas, le pregunté toda la situación, que me contara como pudiera, y lo que yo extraigo de lo que él me cuenta es que está siendo víctima de un chantaje, de una extorsión”, reveló Apolo en aquella entrevista, dando a entender que el colombiano sería inocente en esta polémica.

Y cerró explicando que Villa se encuentra más tranquilo luego de los días calientes de su proceso y que incluso asegura estar dispuesto para volver a entrenar con Boca Juniors, aunque el club aún lo tiene marginado: "Ahora está mucho mejor, está muy confiado, está convencido de que va a salir a la luz la verdad, y por el otro lado tiene sentimientos encontrados porque el chico hasta hace poquito tiempo tenía sentimientos muy importantes por esa persona, por ahí ese sentimiento de mucho cariño se puede transformar en sentimiento de bronca, pero el sentimiento existe. Es un poco la desilusión. Yo creo que es un chico con mucha fortaleza, he leído notas de sus orígenes, creo que tiene una gran fortaleza mental. Está para jugar, y Boca lo sabe".