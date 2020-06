Abogado de Villa revela algunas pruebas para desmentir a Daniela Cortés y su hermana

Sebastián Villa sigue llevando su polémico caso en Argentina por supuesto maltrato físico hacia Daniela Cortés, su expareja. El delantero colombiano de Boca Juniors ha puesto algunos testigos a su favor y la denunciante también lo ha hecho. Todo un novelón.

Uno de los testimonios que ha tomado más trascendencia es el de Cinthya Cortés, hermana de Daniela, quien mostró a la justicia algunos pantallazos de whatsapp y audios en la misma plataforma que incriminarían al jugador de Boca. Sin embargo, la historia tomaría un rumbo inesperado.

En una información recogida por el diario Olé de Argentina, Martín Apolo, abogado de Villa, ha manifestado que la hermana de Daniela Cortés ha manipulado las imágenes de las conversaciones para tergiversar la historia y que tiene pruebas de ello.

“Cinthya Cortés envió diálogos que nunca existieron con mi defendido y de un número telefónico que nunca tuvo. Hasta que vino al país en 2018, Villa tenía un celular que se iniciaba con +57, tal el discado que pertenece a Colombia. Y una vez instalado en Argentina, utilizó teléfono celular número+54.911..., el cual posee hasta el día de la fecha”, señaló en primera medida.

"’Sebas’, ¿dime cómo puedes parar esto? Cómo puedo yo, como hermana de ‘Dany’, ayudarte a solucionar esto”, es una de las partes de la conversación a lo que Villa respondió “Ya no hay solución. Ella me dañó mi carrera. Haciendo cosas porque usted sabe que no la he tocado. Usted misma vio cuando ella me pegó. Mucha gente sabe que su hermana me pegaba”, complementó el testimonio, avisando que en su poder hay 17 imágenes de whatsapp que podrían desmentir a la hermana de Daniela Cortés.