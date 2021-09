Agustín Palavecino: detalles, cifras y plazo para que River le pague a Cali

El volante ofensivo Agustín Palavecino ha sido protagonista debido a la cláusula que tendría que pagar su actual club, River Plate a Deportivo Cali en los próximos días, recordando que el argentino llegó a su nuevo club proveniente del cuadro 'azucarero', donde disputó algo más de 70 partidos anotando 19 goles.

Así, en febrero del presente año, cuando se cerró el negocio para que el argentino vistiera los colores de River, se generó una cláusula consistente en que al completar los 30 partidos disputados en territorio argentino, los 'millonarios' tendrían que pagar una cifra correspondiente a 1.7 millones de dólares, y en la actualidad, ha disputado 28 partidos.

La cifra en mención correspondería al 30% de los derechos deportivos del jugador, sin embargo, existen dudas respecto al pago de tal dinero, pues a pesar de que el futbolista era inicialista en los primeros duelos, ha dejado de ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo y se ha visto en varias oportunidades en el banco de suplentes.

Ante lo anterior, Marcelo Gallardo ha afirmado en las últimas declaraciones que "Palavecino todavía no puede estar en su mejor forma, no pudo jugar su mejor fútbol, no tiene que perder la confianza, es un momento que hay que atravesar, no bajar los brazos, hay que seguir trabajando", lo cual deja dudas sobre si será tenido en cuenta o no para los compromiso que se avecinan.

En tal caso de completar los 30 partidos, River deberá desembolsar a más tardar, en diciembre, el dinero por el futbolista; recordando que en febrero, ya los 'millonarios' hicieron llegar 1.8 millones de dólares por el 35% del pase del jugador.