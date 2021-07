Aldosivi vs Racing: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el tercer partido de la Liga Argentina, Aldosivi recibe en su casa a Racing de Avellaneda que no sabe lo que es ganar todavía. El equipo de Juan Antonio Pizzi ha sacado solamente dos empates, por lo que espera que este sea el partido para empezar a sumar de a tres.

ALDOSIVI VS RACING: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Aldosivi vs Racing se puede ver en AFA Play. En Latinoamérica lo puede apreciar en Fanatiz International, AFA Play. En Estados Unidos transmite PrendeTV, Paramount+, TyC Sports Internacional y en México lo ve por ESPN Norte, ESPN Play Norte, Fanatiz Mexico. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Argentina: 6:45 pm

Colombia: 4:45 pm

Estados Unidos: 5:45 pm (este), 2:45 pm (pacífico)

Aunque el torneo está comenzando en las directivas de la ‘Academia’ nuevamente empieza a estar en duda el nombre del entrenador, pues el equipo no gana y además no juega bien. No obstante, se dice que esperarán un poco más al entrenador para ver si le puede dar vuelta a los malos resultados.

Mientras tanto, el rival Aldosivi ya tiene su primera victoria y busca en casa sumar nuevamente de a tres puntos para no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones.