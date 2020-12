Argentinos Juniors vs Independiente: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El compromiso entre Argentinos Juniors e Independiente se juega en el estadio Diego Armando Maradona por la tercera fecha del campeonato argentino. El conjunto de Diego Omar Dabove llega al compromiso con cuatro unidades que lo ubican en la tercera posición del Grupo A, por lo que el conjunto de ‘La Paternal’ busca quedarse con los tres puntos para no perder de vista el liderato compartido entre Boca Juniors y River Plate, respectivamente.

Hay que recordar que para este compromiso el estratega Dabove no podrá contar con Miguel Torrén, Matías Caruzzo y Gabriel Florentín, quienes se encuentran recuperándose de sus molestias físicas.

ARGENTINOS JUNIORS VS INDEPENDIENTE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Argentinos Juniors vs Independiente lo puede ver en Fox Sports Premium Argentina. A nivel de latinoamérica lo podrá apreciar en TyC Sports Internacional, a nivel internacional en Bet365, Fanatiz International y en Estados Unidos por Fanatiz USA.

Argentina: 7:20 pm

Colombia: 5:20 pm

Estados Unidos: 5:20 pm (este), 2:20 pm (pacífico)

Mientras tanto, Independiente no la pasa nada bien. El equipo dirigido por Lucas Pusineri en las dos fechas disputadas no ha conseguido ningún punto. No obstante, se pudo conocer que el estratega argentino renovó con el ‘Rey de Copas’ hasta el 2021 para armar un plantel competitivo.