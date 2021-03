Armani dejó en visto a un ídolo de River y este lo hizo quedar mal en público

El legendario guardameta de la Selección Argentina y River Plate, Ubaldo Matildo Fillol, le ‘tiró’ con toda a su colega, Franco Armani, luego de confesar en Radio La Red que hace un par de semanas le escribió al bicampeón de América con Atlético Nacional y River Plate para pedirle una camiseta y así poderla rifar para una causa benéfica, pero la respuesta de Armani se hizo esperar.

“Los voy a defraudar, pero no quiero hablar de Armani. Con todo respeto lo digo; me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó".

No obstante, el ‘Pato’ Fillol dejó pasar uno días, por lo que decidió escribirle nuevamente: "A los 10 días le puse: ‘Franco, leíste el mensaje?’ lo leyó y no me contestó. Me dolió". Y es que la actitud de Franco Armani le incomodó tanto al legendario guardameta campeón del mundo con Argentina en 1978. Este prefirió hacer a un lado el tema, luego que los periodistas del programa siguieran preguntándole sobre el hecho.

"Honestamente no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdóname, pero no voy a hablar de Franco", finalizó Fillol.

Cabe recordar que la idea de rifar la camiseta de Armani era porque "en San Miguel del Monte ayudo mucho al hospital en lo que puedo, a mucha gente. Entonces como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije ‘voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa".

Mientras tanto, Armani se sigue preparando para los próximos compromisos con River Plate y la Selección Argentina, ya que en las próximas semanas se podría jugar las fechas cinco y seis de las Eliminatorias a Qatar 2022 donde los ‘albicelestes’ tendrán que cruzarse con Uruguay y Brasil.