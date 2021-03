Armani y cómo terminó haciendo las paces con el 'Pato' Fillol en River Plate

Tras las polémicas declaraciones de Ubaldo Fillol sobre Franco Armani, se despertaron ciertas dudas respecto al actuar del arquero de River Plate, quien habría ignorado al ‘Pato’ cuando esté se había comunicado con él.

Hace unos días Fillol mencionó que “los voy a defraudar, pero no quiero hablar de Armani. Con todo respeto lo digo; me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó".

Le puede interesar: Uruguay da lista preliminar para la Eliminatoria a pesar de posible aplazamiento

No obstante, el representante del bicampeón de la Copa Libertadores, Martí Aráoz, manifestó en TyC Sports que hubo un malentendido respecto a lo que contó el ‘Pato’: “Aparentemente, el número no era el correcto. El 'Pato' es uno de los ídolos de chico de Franco y su madre".

Y es que todo inició porque el ex guardameta de River y la Selección Argentina se trató de comunicar con Armani mediante un mensaje de WhatsApp para pedirle una camiseta firmada por él y así subastarla para ayudar al hospital San Miguel del Monte. Sin embargo, la respuesta que recibió el ‘Pato’ fue que el golero de River lo dejó en visto.

Vea también: Día clave para las Eliminatorias. Borré volvió a marcar en una final y fue otra vez campeón jugando

A pesar de ello, en el programa donde Fillol dio dichas declaraciones, habló el representante de Armani: “Cuando estábamos en el aire, dijeron que el representante llamó a Toti (Pasman). Cuando terminamos, veo un mensaje del representante, que decía que estaba a mi disposición y que Franco se iba a comunicar. A las 10.15 me llamó, y estuvimos hablando”

Luego de la conversación entre los legendarios portero, Fillol y Armani, el campeón del mundo con Argentina comentó sobre lo hablado: “Ustedes son testigos que nunca le falté el respeto, fue con mucha altura. Solo conté lo que me había pasado. Ellos tampoco me dijeron ‘como dijiste eso’ ni nada por el estilo. Acá lo que se cerró, especialmente de parte de Franco, fue que hubo un malentendido de parte de ellos. En ningún momento me reprocharon algo. Borrón y cuenta nueva”.