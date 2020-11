Atlético Tucumán vs Racing Club: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Atlético Tucumán recibe con un puntaje perfecto (9 de 9) a un malherido Racing Club quien no ha podido lograr ninguna victoria en el Grupo A de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El equipo de Sebastián Beccace debe ganar y esperar resultados para poder clasificarse a la siguiente fase del campeonato argentino.

No obstante, el estratega manifestó que el objetivo principal será la Copa Libertadores: "vamos a poner toda la energía en nuestro principal objetivo que es la Copa Libertadores. Vamos a enfocarnos en eso y lo vemos como una oportunidad para salir de esta situación angustiante. Hay que pensar en Flamengo", dijo el entrenador Beccacece.



ATLÉTICO TUCUMÁN VS RACING CLUB: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET



Para quienes están en Estados Unidos, el compromiso Atlético Tucumán vs Racing Club lo puede ver en Fanatiz USA y TyC Sports Internacional. A nivel internacional lo podrá apreciar en Fanatiz International.

Argentina: 9:15 pm

Colombia: 7:15 pm



México: 6:15 pm

Estados Unidos: 7:15 pm (este), 4:15 pm (pacífico)



Por los lados del líder Atlético Tucumán, una victoria les asegura con prelación la participación a la siguiente fase del campeonato argentino. Por tal razón, los dirigidos por Ricardo Zielinski deben pasar la página de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del rival de patio de Racing, Independiente de Avellaneda.