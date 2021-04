Atlético Tucumán vs River Plate: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la Copa Argentina, Atlético Tucumán recibe en los 16ªvos a River Plate que llega con la intención de seguir avanzando en el campeonato para volver a celebrar un título, ya que la Superliga y la Copa Diego Maradona fueron esquivas para el plantel de Marcelo Gallardo.

ATLÉTICO TUCUMÁN VS RIVER PLATE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Atlético Tucumán vs River Plate se puede ver en TyC Sports Play, TyC Sports Argentina. En México y Estados Unidos lo puede ver por TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 8:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

México: 6:30 pm

No obstante, el equipo ‘Millonario’ sufrió una baja sensible en su ataque, ya que Matías Suárez presentó una sinovitis en la rodilla derecha que no le permitió ser parte de la convocatoria para enfrentar a Tucumán.

Por otra parte, el cuadro de Buenos Aires llega al compromiso luego de empatar ante Racing en la Copa de la Liga Argentina, razón por la cual, el ‘Muñeco’ “no me voy preocupado, porque vi un equipo que sabe a lo que juega, más allá de lo que presenta el rival. Buscamos todo el tiempo y lo que nos faltó fue el gol, concretar las cinco o seis ocasiones claras que tuvimos”.

Hay que resaltar que River Plate está a la espera de lo que suceda con su atacante colombiano, Rafael Santos Borré, quien ha tenido ofertas del continente europeo, por lo que Marcelo Gallardo le pidió a las directivas hacer un esfuerzo para retenerlo un tiempo más.

Mientras tanto, el ‘Tucu’ no pierde hace tres fechas, por lo que esperan sorprender al cuadro riverplatense y dejarlo sin el objetivo de clasificar a la siguiente ronda del campeonato.