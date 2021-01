Banfield vs San Lorenzo: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La quinta fecha de la Copa Diego Maradona será muy especial para Banfield, puesto que tiene en sus manos la oportunidad de pasar a la final si logra conseguir la victoria ante San Lorenzo de Almagro.

Los dirigidos por Javier Sanguinetti deben recuperarse del duro golpe recibido ante Gimnasia de La Plata, por lo que pasaron la página para quedarse con los tres puntos y el pase a la final.

BANFIELD VS SAN LORENZO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Banfield vs San Lorenzo se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos transmite Fanatiz USA y TyC Sports Internacional. A nivel Sudamericano, el juego lo puede seguir en TyC Sports Internacional.



Argentina: 9:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)



Mientras tanto, el mal rendimiento de San Lorenzo puso en duda el proceso del estratega Mariano Soso. Según trascendió en la sede de Bajo Flores, el ciclo del adiestrador está cumplido. No obstante, Soso no es el único que está en duda; también el de los jugadores, el cuerpo técnico y la parte administrativa del plantel. Por ende, los directivos esperan tomar buenas decisiones que les permita realizar un buen 2021 y conseguir un cupo al torneo internacional del próximo año.