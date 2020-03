Biglia apoyó a River: "Yo prefiero perder la categoría y no la vida"

Lucas Biglia, mediocampista argentino, habló en CNN Radio sobre la cuarentena que está viviendo en Italia para evitar cualquier tipo de contagio por coronavirus. El volante contó que espera a toda costa poder sobrellevar la situación que se vive en el país y poder no infectarse. Asimismo, opinó sobre la determinación del fútbol argentino de no parar, pese a la advertencia de otros países y otras ligas sudamericanas que sí dejaron de competir.

"El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses y acá se priorizan otras cosas. Existe una agrupación de jugadores que tiene que estar dando la cara para decir que los jugadores paramos el fútbol porque no somos inmunes", contó Biglia, que aprovechó para opinar sobre la decisión de River Plate de no jugar el pasado partido por la Copa Superliga ante Atlético Tucumán.

Y es que tras lo ocurrido, la AFA dijo que iba a sancionar al club 'millonario', incluso dejó claro que si no juega el próximo encuentro se podría ir a la B, este sería uno de los castigos. Biglia, sin dudarlo, aseguró tajantemente: "Yo prefiero perder la categoría y no la vida".

"En Italia no sólo lo han subestimado, sino que no han seguido la regla como han pedido. Se ha llegado al colapso donde hoy por hoy los médicos trabajan sin parar. No sólo que muere gente con el virus, sino que muere gente con otras patologías por no tener la asistencia adecuada. Por culpa del coronavirus se deja de lado a otras personas", fue claro el exjugador de la Selección Argentina.

"El problema es no tomar dimensión. A lo mejor a la persona individual no lo afecta pero sí termina afectando a un familiar", concluyó.

Cabe recordar que Italia es hoy en día el núcleo de la pandemia en el mundo, pues las cifras de muertos y contagios son cada vez mayores, por eso el fútbol de dicho país se suspendió hasta nueva orden.