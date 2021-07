Boca elige entre Miguel Borja y Roger Martínez: cifras y condiciones de cada jugador

Según la fuente, Boca llegó a un acuerdo con Palmeiras para pagar 3 millones de dólares por el 50% del pase de Borja y hay acuerdo total entre clubes, pero Borja quiere cobrar lo que cobra en Brasil en dólares y en Argentina por temas económicos del país no se puede; Boca ofrece pagar en la moneda local y el delantero tiene la última palabra para ver si puede ceder en este aspecto.

Además, en Boca no descartan a Roger Martínez, delantero colombiano de América de México. Según se conoció, América pide 7.5 millones por el 50% del pase Martínez y Boca le daría 6 millones; algo que no caería del todo mal en los mexicanos, pero no hay acuerdo total. Mientras que el jugador sí está de acuerdo con las condiciones salariales del ‘Xeneize’.

De interés: Amaranto Perea confesó sentir "bronca" por la derrota de Junior ante Libertad

Según mencionó la fuente, en primera medida Boca iría por un solo delantero, pero si llegan unos pagos extra que esperan podrían fichar a ambos y en ese caso tendrían que salir de algún extranjero para liberar cupo y ese sería Jorman Campuzano.