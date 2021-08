Boca Juniors: Borja y la razón por la que no llegó

Miguel Ángel Borja se ha vuelto tendencia en los últimos días. El atacante colombiano se convirtió en nuevo jugador de Gremio y en tan solo cuatro partidos ha demostrado la razón por la que el club brasileño apostó por él, pues ha convertido tres goles que lo dejan como uno de los delanteros efectivos del Brasileirao.

Aunque en principio Borja estuvo en carpeta para llegar a Boca Juniors, su traspaso no se dio por algunas razones. Por tal razón, el nacido en Tierralta confesó lo que pasó con la negociación con el club argentino.

En una entrevista concedida a ESPN, Borja reveló que “sí, estuve cerca de llegar a Boca Juniors”. En medio de la charla indicó que él “estaba en Copa América y no tuve mucho acercamiento, mi representante no me habló mucho del tema porque no podría pensar en eso", ya que estaba concentrado con la Selección Colombia.

Asimismo, el delantero de Gremio dijo que, a pesar de tener un pretendiente como Boca Juniors “el compromiso con la Selección Colombia era más grande”. No obstante, dejó claro que "si hubo interés, pero no hubo un acuerdo económico", por lo que las negociaciones no llegaron a buenos términos.

Por otra parte, el colombiano está en la convocatoria de Rueda, pues quiere “marcar goles en los tres partidos, quiero ayudar en la Selección, el profe está haciendo un buen trabajo. No es fácil jugar en la altura, hay jugadores que lo están haciendo muy bien en la Liga y seguramente nos pueden aportar".