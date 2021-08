Boca Juniors: Riquelme amenaza a Villa y este le da desafiante respuesta

La situación en Boca Juniors se ha caldeado en las últimas horas por cuenta del conflicto que hay entre Sebastián Villa y la dirigencia del equipo 'xeneize'. El futbolista no se ha entrenado desde la semana pasada como forma de protestar, luego que el club rechazara la oferta de Brujas de Bélgica por sus derechos deportivos.

Vea también: Boca advierte a Sebastián Villa y le recuerda que podría haber sanciones económicas

La situación se ha agravado. Aunque hubo una reunión entre las partes, las diferencias se mantuvieron, Sebastián Villa siguió firme en su posición y Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, le respondió al colombiano con firmeza. El diario Olé, de hecho, reveló lo que dijo Román durante la reunión que sostuvo con el futbolista, quien aspira a ir al fútbol europeo para la temporada que se avecina.

"Le faltaste el respeto al escudo, al club, a la institución. Mirá que te vamos a intimar legalmente. Vos no podés hacer lo que quieras", cita Olé sobre las supuestas declaraciones de Riquelme. Lo que le dijo el colombiano no sería mucho peor en cuanto a solucionar el conflicto. "Yo no vuelvo más, hagan lo que quieran”.

Le puede interesar: Sebastián Villa tuvo fuerte reunión con Riquelme y se le viene nuevo lío legal

Por ahora, todo indica que tanto el jugador como las directivas de Boca Juniors tendrán que llegar a alguna clase de acuerdo. Brujas de Bélgica ofreció algo más de 6 millones de euros por el colombiano, pero los argentinos buscan recibir una cifra mayor. En Buenos Aires consideran que lo que ganarían sería poco, teniendo en cuenta que solo el 70% del pase pertenece al ‘xeneize’.