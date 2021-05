Boca Juniors se olvida de Roger Martínez: "Sale hasta más caro que fichar a Cavani"

Boca Juniors sigue buscando su delantero centro para el próximo semestre, ya que el conjunto que dirige el estratega Miguel Ángel Russo ha pecado en varios partidos por su falta de definición. Entre los planes del Consejo de Fútbol del club ‘Xeneize’ estuvo el nombre de Edinson Cavani, pero el uruguayo decidió terminar su contrato con el Manchester United.

Por tal razón, al interior de Boca siguieron mirando otras opciones, entre las que surgió el nombre del colombiano Roger Martínez, quien actualmente juega en América de México, pero según los medios argentinos, la alta suma de dinero que piden las ‘Águilas’ por el cafetero serían la traba para ver a Martínez defendiendo la camiseta del cuadro argentino.

“Como en otros casos, Juan Román Riquelme hizo lo suyo y habló varias veces con el nacido en Cartagena (Roger). Que haya sido el primer apuntado no significa que finalmente venga a Boca, ya que económicamente saldría hasta más caro que traer a Cavani, porque hay que sacarlo del club más poderoso de México a un costo de ocho cifras en dólares.”, indicó el diario Olé.

Según se conoció, el club mexicano no dejaría salir a Roger Martínez si Boca Juniors o el club interesado en el colombiano no desembolsa la suma cercada a los $10 millones de dólares, por lo que al elenco ‘xeneize’ le toca buscar otros candidatos luego del no de Cavani y la imposibilidad de contar con Martínez.

Mientras tanto, Boca Juniors sigue preparándose para los partidos que le restan este semestre. En la última fecha se cruza ante Patronato y en el próximo compromiso de la Copa Libertadores tendrá que visitar a Santos de Brasil para recuperar los puntos que perdió ante Barcelona de Ecuador.