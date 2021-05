Boca Juniors vs Lanús: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Boca Juniors se juega su clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Argentina ante Lanús. Por eso el equipo de Miguel Ángel Russo llega con cuatro victorias en el bolsillo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores.

BOCA JUNIORS VS LANÚS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Boca Juniors vs Lanús se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+ y TyC Sports Internacional, mientras que en el resto de Sudamérica por la señal de ESPN2. A nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 10:00 am

Colombia: 8:00 am

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico)

Por eso, Russo debe pensar muy bien en sus jugadores, teniendo en cuenta que a mitad de semana jugará ante Barcelona en tierras ecuatorianas.

Edwin Cardona es uno de los posibles jugadores para arrancar desde el pitido inicial, pero la inactividad parece que no le permitiría.

"El colombiano era, hasta no hace mucho, el mejor jugador de Russo. Indispensable, asistidor, irremplazable. Al punto que, cuando se lesionó en la previa al superclásico, Miguel decidió cambiar de esquema para suplir de alguna forma su ausencia. Poco más de un mes después de aquella certeza, el colombiano, otra vez recuperado, pero en este caso del contagio de Covid, hoy no tiene un lugar fijo en el 11", indicó el medio argentino Olé.

Hay que recordar que Lanús cayó en la segunda fecha de la Copa Sudamericana ante Gremio, por lo que una victoria les caería bien para aspirar a la siguiente fase del campeonato local.