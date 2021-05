Boca Juniors vs River Plate: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en La Bombonera en el partido destacado de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, en un encuentro que se juega en medio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y con ambos equipos extenuados por un calendario muy apretado.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Boca Juniors vs River Plate se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+ y TyC Sports Internacional; a nivel internacional transmite AFA Play. En México lo puede ver en Fanatiz Mexico.

Argentina: 5:30 pm

Colombia: 3:30 pm

Estados Unidos: 4:30 pm (este), 1:30 pm (pacífico)

El cuadro de Miguel Ángel Russo espera aprovechar su localía para seguir avanzando en el campeonato y dejar atrás el último partido de la Copa Libertadores cuando cayó ante Santos por la mínima diferencia.

El cuadro ‘Xeneize’ terminó en la segunda posición del grupo B con 22 unidades, pero el equipo de Russo no quiere llevarse ninguna sorpresa ante River Plate.

Mientras tanto, River Plate quiere sorprender a Boca en su casa. El equipo de Marcelo Gallardo indicó: “necesitábamos estar en el partido y tratar de gestionar el esfuerzo de todos. No regalé un tiempo, no era la intención ir al vestuario perdiendo el partido, pero el juego es así, el fútbol es así, pero no dudé de la posibilidad de gestionar los minutos y hacer rotar al equipo en todo sentido para llegar de la mejor manera para el Superclásico”. Vale decir que en la previa, River Plate reportó diez casos positivos por coronavirus.