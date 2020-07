Caliente cruce de versiones por William Tesillo entre Boca Juniors y los mexicanos

Uno de los fuertes rumores en el mercado de fichajes del fútbol argentino pasa por William Tesillo y el interés que tiene Boca Juniors por concretar su fichaje para la reanudación de la Superliga Argentina y la Copa Libertadores. El experimentado zaguero colombiano de 30 años vive un bueno momento en León del fútbol mexicano, pero le han calentado el oído buscando su salida.

Boca Juniors no ofreció los 6 millones de dólares que piden por su cláusula de salida, pues tiene contrato hasta junio de 2021, pero sí ofertó una suma importante y a pelan a la voluntad del futbolista de volver a jugar la Copa Libertadores tras lo vivido en Independiente Santa Fe: "El jugador quiere venir a Boca, pero hay una parte dueña del León que no quiere venderlo", aseguran en el Consejo de Fútbol del club argentino, según una información recogida por el diario Olé.

Lea también: Por fin... Millonarios confirmó el fichaje de su anhelado delantero para la Liga

Además, fuentes de Boca le aseguraron a ese medio que hay un conflicto de intereses porque León pertenece al grupo empresarial Pachuca y ellos no quieren salir del jugador. Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba es parte de la comitiva de ese club y señaló: "El entrenador de León nos pide no sacarle a Tesillo, porque es su mejor jugador y está con contrato vigente. Y el club quiere que se quede".

Entretanto, Olé también recordó las declaraciones del técnico de León cuando le preguntaron por el defensor colombiano: "Boca apuntó muy bien. Lo importante es lo que piensa el jugador. No me gustaría cortarle su crecimiento, es una gran persona", señaló Ignacio Ambriz; pero días después le puso freno de mano: "Hablé con los dueños de León y salió el tema de William. Ellos me confirmaron que se queda aquí con nosotros, en nuestro club. La directiva lo considera clave para nuestro proyecto, por eso no quieren que se vaya".

De interés: Muriel, suplente, hace más goles que Lautaro Martínez y vale una cuarta parte

El caso es que en Boca quieren tener al jugador por la recomendación que le hizo Jorge Bermúdez a Riquelme, pero por ahora no piensan pagar los seis millones y apelan a seducir al colombiano con el proyecto deportivo. Boca necesita un zaguero para reemplazar a Junior Alonso y los próximos días serán claves en el tema de Tesillo, quien ya cumplió la pretemporada con León. En caso de no avanzar, buscarían un defensor central de menor renombre en el medio local.