Cardona se confiesa y habla de lo que tiene que pasar para que regrese a Boca

Edwin Cardona habló en entrevista con ’90 Minutos de Fútbol’ sobre su futuro deportivo y si existe la posibilidad de volver a Boca Juniors. El futbolista colombiano contó lo que tiene que pasar para que regrese al ‘xeneize’.

Mire acá: Edwin Cardona contó cuál es el equipo de Europa en el que sueña jugar

Para el colombiano es una deuda pendiente no haber podido brillar al final en Boca como quería, por eso su ilusión es algún día regresar. "Me quedé con ganas de poderle dar más a la institución; sé que le hubiera podido dar más al equipo. Tengo muchas ganas de regresar, ojalá se pueda lograr todavía”, dijo y resaltó que, si Riquelme lo llama, no duda en ir. "Tenemos buena comunicación desde antes que fuera vicepresidente, ojalá que haga una llamada para volver".

Para Cardona, hubiera podido darle más a Boca, pero su salida se dio. "Creo que no me quedé el tiempo que me quería quedar y el club que tenía mis derechos, el Monterrey, había puesto una cláusula muy alta y era difícil porque el dólar estaba muy alto en Argentina".

Respecto a no haber jugado la final de la Copa Libertadores ante River Plate en 2018, Cardona contó que se sintió mal por no aportarle al equipo, además consideró que pudo aportarle mucho al ‘xeneize’.

Puede ver: La exigencia que hace Edwin Cardona para regresar a Nacional

“Me sorprendió ir a la tribuna. Obviamente uno espera esos partidos, a mí me gusta jugarlos. Y también era una revancha para mí porque perdí un final con Nacional de la Sudamericana y ahora tenía la oportunidad de ganarla con Boca y podría haber quedado para la historia, eso iba a ser muy bonito; pero bueno, el fútbol es así y esta vez me tocó a mí", puntualizó el jugador.

Por último, el mediocampista del Tijuana contó que Gustavo Alfaro no quiso tenerlo en cuenta en Boca, y eso también facilitó su salida. "Alfaro fue sincero conmigo y me dijo que no entraba en su esquema”, concluyó Cardona.