Cardona vuelve a ser figura en Boca Juniors: asistió para el gol de la victoria

Boca Juniors se recuperó del empate que sufrió en la primera fecha del campeonato argentino cuando en los últimos minutos del compromiso ante Gimnasia de La Plata, el colombiano, Edwin Cardona logró empatar el encuentro, luego de convertir un golazo de tiro libre que le salvó el debut al equipo que dirige, Miguel Ángel Russo.

No obstante, el equipo ‘xeneize’ se enfrentó en la segunda fecha ante Newell’s Old Boys y nuevamente Cardona volvió a aparecer en el compromiso, pero esta vez no como autor del gol, sino como asistente, ya que fue quien puso el centro para que Carlos Izquierdoz convirtiera el solitario gol del encuentro con el que Boca se quedó con los tres primeros puntos de la temporada.

Le puede interesar: [Video] Gallardo reveló lo que contestó Carrascal con la propuesta de jugar con la '10' de River

Por tal razón, el diario argentino, Olé resaltó la labor de Edwin dentro del campo por lo cual, le dio una puntuación de 7.5: “Recibió al borde del área, buscó un ángulo y la pelota salió apenas desviada. Buena apertura para Fabra en una situación clara que tuvo Villa. Tiro libre perfecto a la cabeza de Izquierdoz en el gol. Tuvo el segundo en el final”.

Asimismo, el otro colombiano del cuadro argentino fue Sebastián Villa, quien a pesar de no anotar, fue incisivo y punzante en el ataque del equipo dirigido por Russo: “Mucha participación. Llegó al fondo y tiró un centro rasante para Medina en la primera clara de Boca. Tiró un sombrero, pero le quedó poco ángulo para definir. Tuvo el segundo”.

Vea también: Cavani podría llegar a Boca Juniors y dejaría sin opción a un colombiano

Por otra parte, Frank Fabra tuvo un buen partido donde Olé resaltó que “Siempre decidido a pasar al ataque, se asoció bien con Villa y también con Cardona. Las jugadas de peligro de Boca nacieron siempre por su sector (salvo el tiro libre del gol)”.

Finalmente, Jorman Campuzano fue el que menos puntos tuvo de los colombianos en el compromiso ante Newell’s, luego de ser calificado 5.5, a pesar de haber cumplido con una de sus labores que era el marcaje personal de Ignacio Scocco, quien fue jugador de River Plate y que en varios partidos le convirtió al cuadro ‘xeneize’ por lo que la misión de Jorman era que no celebrara en esta oportunidad.