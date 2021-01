'Chicho' Serna defiende a los colombianos de Boca con un mensaje para Russo

Un colombiano que siempre será una voz autorizada para hablar de Boca Juniors es Mauricio ‘Chicho’ Serna. El ex futbolista, quien ganó varios títulos con el club ‘Xeneize’; entregó algunas declaraciones a la cadena ESPN de Argentina sobre el presente de sus compatriotas Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano.

Y es que para el ‘Chicho’ Serna lo hecho por él, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez y Óscar Córdoba siempre servirá de comparativo para los colombianos que llegan después, debido a que son “extranjeros y deben marcar diferencia”.

"Cualquier colombiano que llegue a Boca, siempre va a estar en comparativo con el equipo de (Carlos) Bianchi. A estos (Villa, Cardona, Campuzano, Fabra) no les ha tocado, la ha tenido cerca, pero no lo han logrado", dijo el ex mediocampista.

Por otra parte, Serna se atrevió a comentar el presente que vive cada uno de los colombianos, que a pesar de que tuvieron una recta final de temporada algo ‘agridulce’, cree que pueden darle una mano al equipo.

¿Qué dijo Mauricio Serna sobre los cuatros colombianos?

"A Cardona lo he visto crecer en el fútbol. Tiene grandes condiciones, hay que ponerlo en la cancha donde mejor se sienta. Puede que no lo pongan todo el partido porque no se entrena bien, o le están pidiendo cosas que él no está para hacer. Lo dejaría en Boca porque es el jugador diferente".



De Sebastián Villa cree que debe mejorar algunos aspectos, ya que es un jugador que le “encanta”, pero cree que “se puede explotar mucho más. No le daría vía libre a él, lo dejaría. Es un jugador con características difíciles de encontrar en cualquier lugar".

A pesar del error de Fabra que aún no ha sido comprendido por los directivos e hinchas de Boca, ‘Chicho’ considera que “es más lo bueno, que los errores” cometidos por el colombiano dentro del equipo ‘Xeneize’; sin embargo, “debería buscar otro aire, porque además dentro de los hinchas también hay mucho comentario y no es positivo".

Por otra parte, resaltó las condiciones que le ha visto a Campuzano en los partidos que ha jugado para Boca Juniors: “Jorman tiene condiciones, personalidad y tiene todo para ser el 5” del equipo de Miguel Russo".

Finalmente, le lanzó una indirecta a varios dirigentes del equipo argentino, puesto que en una ocasión, recomendó a un compatriota, pero al parecer no le prestaron atención: “Boca no me escuchó cuando recomendé a (Daniel) Muñoz. Ahora, en este momento, no hay un jugador en Colombia para recomendar, no para Boca".