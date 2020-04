'Coco' Basile confiesa que se retiró del fútbol por culpa de 'Teo' Gutiérrez

Alfio el 'Coco' Basile fue uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol argentino por los logros que consiguió y las dos veces que estuvo al frente de la Selección Argentina de mayores. Sin embargo, tuvo un momento de debilidad donde se dio cuenta que lo mejor era dejar de ser técnico y retirarse.

En charla con '90 Minutos' de Fox Sports, el 'Coco' confesó que fue por culpa de Teófilo Gutiérrez que se dio cuenta que lo mejor era dar un paso al costado, pues ya se encontraba desgastado físicamente. En ese momento dejó Racing y prefirió estar desde su casa.

Y es que hubo un hecho polémico que marcó también la campaña de 'Teo' en la 'Academia', que fue cuando en un instante de calentura sacó una pistola de juguete en el camerino.

"Me jugué la vida cuando 'Teo' sacó la máquina esa. Fue bravo, pesado, difícil. Nunca me había pasado algo semejante con un jugador. Me quedé ahí en el vestuario enfrentándolo. Luego fui a calmarlo de a poco... un poquito de verso: 'Quédate tranquilo, todo pasa'. Ya con Saja había terminado el problema, porque Saja tenía una buena zurda, le dio bien, y este (Teófilo) era guapo, peleaba", contó Basile.