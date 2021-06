Colón vs Racing: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Juan Antonio Pizzi busca conseguir su primer título como técnico del poderoso Racing Club y el Colón de Santa Fe, el primero del campeonato de Primera División este viernes cuando se enfrenten en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

COLÓN VS RACING: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Colón vs Racing se puede ver en TNT Sports, Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos lo puede ver por TyC Sports Internacional, Paramount+ y a nivel internacional transmite AFA Play. En México lo puede ver en ESPN Play Norte, TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico, ESPN2 Norte.

Argentina: 3:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Estados Unidos: 2:00 pm (este), 11:00 am (pacífico)



El ganador de este partido se clasifica a la Copa Libertadores de 2022.



La Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol tenía como máximos candidatos para clasificarse a River Plate, Racing Club y San Lorenzo.



Sin embargo, el líder fue el Colón, que hizo 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas.



Segundo fue el Estudiantes con 22, tercero quedó el River con 21 y cuarto el Racing Club con la misma puntuación.



La 'Academia' se clasificó para los cuartos de final en la última jornada al ganar por 0-2 al San Lorenzo de Almagro y superarlo por diferencia de goles.



En los cuartos de final, Colón y Racing eliminaron por penaltis a Talleres y Vélez, respectivamente, tras igualar 1-1 y 0-0.



En la siguiente instancia, el Colón de Santa Fe superó con autoridad al Independiente por 0-2 con un gol de Santiago Pierotti y otro de penalti de Luis Miguel Rodríguez, una de las figuras del equipo.



'El Pulga' Rodríguez, de 38 años, anotó ocho goles en este torneo y es el máximo artillero junto al delantero colombiano del River Plate Rafael Santos Borré.



Racing, en cambio, tuvo que apelar a los penaltis para poder eliminar al Boca Juniors en la otra semifinal, tras igualar sin goles en un partido con pocas emociones.



Pizzi asumió el cargo de entrenador del Racing Club y en marzo la Academia fue goleada por el River Plate en 0-5 en la Supercopa Argentina.



El exjugador del Valencia ya ganó la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 con Chile, el Torneo Inicial (la Liga Argentina) de 2013 con el San Lorenzo y la Liga chilena de 2010 con la Universidad Católica.



Eduardo Domínguez, técnico del Colón, fue finalista con el Huracán de la Copa Sudamericana de 2015 y ganó con el Nacional la Supercopa Uruguaya de 2019.



Racing y Colón tienen estilos parecidos. Son dos equipos que suelen preocuparse más por evitar encajar goles que por hacerlos.



El equipo santafesino estuvo en 2019 a las puertas de la gloria cuando perdió la final de la Copa Sudamericana ante el Independiente del Valle ecuatoriano.



"El fútbol es de oportunidades y nosotros tenemos otra más contra un grande como Racing, y lo conseguimos porque venimos trabajando para ser campeones. Por eso ahora queremos disfrutar de estos momentos previos que son únicos e irrepetibles", dijo la figura del Colón, el 'Pulga' Rodríguez.



La mala noticia para el Colón es que el defensa Rafael Delgado, una pieza clave del equipo, no podrá jugar la final por acumulación de amarillas.



Además, los también defensas Paolo Goltz y Bruno Bianchi siguen lesionados y es casi imposible que estén ante el Racing, y el delantero Facundo Farías contrajo coronavirus.



En cambio, el lateral derecho Eric Meza está nuevamente a disposición del entrenador tras cumplir una fecha de suspensión.



En el Racing no podrá jugar el centrocampista Julián López porque dio positivo de coronavirus.



En la Academia volverá a estar en la portería Gastón 'Chila' Gómez porque el titular, Gabriel Árias, fue convocado por la selección chilena para jugar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, al igual que el lateral izquierdo Eugenio Mena.