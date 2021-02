Colón vs San Lorenzo: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la segunda fecha del campeonato argentino, San Lorenzo visita a Colón con la idea de sumar su segunda victoria en línea y además, quitarle el invicto que tiene el equipo que dirige Eduardo Domínguez.

COLÓN VS SAN LORENZO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Colón vs San Lorenzo se puede ver en Fox Sports Premium Argentina, ESPN2 Sur e ESPN Play Sur En otros países transmite ESPN Play Sur e ESPN2.

Argentina: 9:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)

Por tal razón, Diego Dabove espera repetir lo hecho ante Arsenal de Sarandí en el debut liguero, por lo que el técnico de los ‘Cuervos’ se prepara en estos compromisos tras conocer al rival que debe enfrentar para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: Universidad de Chile.

Por otra parte, el ex San Lorenzo, Alexis Castro, jugador de Colón, manifestó que en caso de anotarle un gol a su ex equipo "no lo gritaría" por un tema de respeto”, luego de su paso por los ‘Cuervos’.

Por tal razón, ambos equipos no quieren dejar nada a la suerte, ya que el ganador pasaría a pelearle el liderato a Banfield y Estudiantes de La Plata. Los dos han ganado sus respectivos partidos de la temporada que los dejan con seis unidades.