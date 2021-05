Colón vs Unión de Santa Fe: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Colón recibe a Unión de Santa Fe en la última fecha de la Copa de la Liga Argentina. El elenco de Eduardo Domínguez venció en la fecha anterior a Arsenal de Sarandí, por lo cual, una victoria les asegura el liderato del grupo, el cual busca con insistencia Estudiantes de La Plata.

COLÓN VS UNIÓN DE SANTA FE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Colón vs Unión de Santa Fe se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+. En México lo ve por Fanatiz México y a nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 5:15 pm

Colombia: 3:15 pm

Estados Unidos: 4:15 pm (este), 1:15 pm (pacífico)

El arquero de Colón, Leandro Burián se mostró tranquilo previo al clásico Santafesino: “Estamos bien, tranquilos, por ahora disfrutando una semana que no es normal, pero bien y tranquilo. Venimos bien, y tenemos la tranquilidad de que estamos clasificados a la próxima instancia, pero no deja de ser un partido importante".

Por otra parte, el experimentado golero indicó que Unión "es un rival que conocemos, ellos también nos conocen, no hay mucho que ocultar o sorprenderse. Son rivales duros, son partidos complicados, por lo general un poco trabados, de pocos goles o a veces no los hay. Pero nosotros trataremos de cerrar una parte del torneo de la mejor manera".

Mientras tanto, a Unión solamente le sirve una victoria, ya que un empate o derrota le deja en vilo su presencia en la siguiente fase, ya que Independiente, Lanús e inclusive Gimnasia le pondrían quitar su cupo.