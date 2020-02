Con molestia, Francescoli reveló que Santos Borré estuvo cerca de volver a España

El delantero colombiano Rafael Santos Borré vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, siendo indispensable en el once inicial de River Plate para Marcelo Gallardo y anotando goles para la ‘banda cruzada’ en todas las competencias, incluso, se ha puesto como goleador de la Superliga Argentina a falta de dos fechas del final donde están cerca de ser campeones.

Para hablar del poderoso atacante, estuvo el uruguayo Enzo Franescoli en el programa radial argentino ‘Closs continental’, allí reveló que estuvo cerca de irse al Atlético de Madrid en el mes de enero y que eso causó molestia en el entorno del cuadro ‘millonario’ por la forma en que se lo intentaron llevar los españoles.

“No tuvimos que convencer a Borré, él fue el que dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el Atlético, porque el torneo estaba empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos", comentó el manager del equipo argentino sobre el polémico caso del delantero.

Y cerró este tema apuntando contra Enrique Cerezo: “El presidente (de Atlético de Madrid) me mintió sobre Borré y no le hablé más".

Cabe señalar que River Plate es dueño del 75% del pase de Santos Borré y el Atlético de Madrid posee el otro 25%, por lo que una posible transferencia del colombiano era factible. Sin embargo, él se negó valorando su presente en Argentina que lo puede catapultar a un club donde tenga mayor continuidad; además de su cercanía con los puestos de honor en la Selección Colombia para las Eliminatorias.