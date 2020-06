Confusas declaraciones de la mamá de Daniela 'ayudarían' a Sebastián Villa

Mientras en Argentina se disparan los rumores por una posible partida de Sebastián Villa hacia el fútbol brasileño, el futbolista colombiano sigue a la expectativa de resolver su polémico caso tras las acusaciones de Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato hace varias semanas (casi dos meses).

Varias declaraciones de testigos de ambas partes han salido a la luz y ahora fue el turno de Gloria Meneses, la madre de Daniela Cortés, quien días atrás había arremetido contra Villa en las redes sociales, pero ante la fiscalía lo hizo con otro tono.

"Yo desconocía esos problemas, mis hijas (Daniela y Cinthya Cortés) nunca me contaban nada. Para mí, Sebastián era un buen chico, amable y educado. Para nosotros era como un hijo", se conoció a través de ‘Sitio Boca’.

"Esa tarde, él me dijo que se iba de la casa porque Daniela no se quería ir. Me dijo que ella lo tenía muy fastidiado y que daría luz verde (un susto) para que se contacte con nosotros en Colombia", continuó Meneses en su descargo ante Verónica Pérez, la fiscal del caso.

Y estas son las últimas declaraciones que por ahora se han conocido: "Desde tan lejos, no podía saber lo que ocurría. Por eso le pedía a Sebastián y a Daniela que se tranquilizaran".

Todo esto se da en el marco de la denuncia, donde la justicia en los próximos días tomará una decisión respecto a los pedidos de ambas partes: Daniela pide cárcel para Sebastián y él solicita un permiso para salir de Argentina a Colombia, algo que por ahora sería más fácil de conceder.