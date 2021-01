Córdoba disparó contra Boca: jugar como River Plate y críticas a varios jugadores

Todo parece indicar que la eliminación de Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores a manos del Santos de Brasil, no se ha podido ‘digerir’, puesto que era la oportunidad para volver a la final del torneo más prestigioso de América. El equipo ‘xeneize’ no alcanza el título de dicho certamen desde el 2007 cuando fue campeón, justamente con su entrenador actual, Miguel Ángel Russo.

Y es que para el portero colombiano, Óscar Córdoba, quien lo ganó absolutamente todo custodiando el arco del equipo argentino, en Boca Juniors hay jugadores que no demuestran dentro del terreno de juego el valor que le otorgan sus directivos.

“Yo me asombro con los valores que se manejan hoy día en el fútbol argentino; y juegan un partido y ya valen diez ‘palos’ (millones de dólares); entonces, cuando saltas a la cancha, tienes que justificar esos diez ‘palos’, no solo por un partido jugando contra el penúltimo de la clasificación. No. En Boca tienes que salir a justificar tu sueldo partido a partido; justificando cada jugada, con cada entrada, no solo en los partidos fáciles”, fueron las palabras del vallecaucano en ESPN.

Además de ello, recalcó que en los partidos que ha visto de Boca solo recuerda haber visto “uno o dos partidos en los que el ‘xeneize’ superara a sus rivales”, por lo que expresó que desearía que el equipo dirigido por Russo jugara con la misma jerarquía que tuvo su rival River Plate en el compromiso ante Palmeiras por las semifinales de Copa Libertadores.

“Le escribí a Jorge ‘Patrón’ Bermúdez y le dije que así teníamos que jugar. Y él me respondió: ‘Eso es lo que queremos que los jugadores expresen en cada partido’. Lamentablemente al otro día, vieron jugar al rival”.

Por otra parte, el colombiano opinó sobre el nivel mostrado por al portero Esteban Andrada, portero titular indiscutible para el técnico Russo: “Boca, porque ha estado en finales muy importantes. Me fui desilusionado del Boca que vi en Brasil (contra Santos); no hay responsabilidad en los goles, pero algo se puede hacer. Ahí es donde se ve si un arquero es para este tipo de equipos”.