Daniela Cortés confesó por qué aceptó ser novia de Sebastián Villa en Buenos Aires

Sebastián Villa sigue en tela de juicio en Argentina por cuenta de su polémico caso con Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato físico y psicológico durante dos años y luego de dos meses no hay nada oficial en la justicia.

El futbolista colombiano ha negado todas las acusaciones y ha presentado varios testigos, incluso a Juan Fernando Quintero (jugador de River) y otras personas. Mientras tanto, Daniela sigue haciendo hincapié en sus relatos y más detalles negativos del deportista, que por ahora lo tienen de manos atadas, cumpliendo con una cuota mensual y sin poder salir de Argentina.

Ahora, Daniela Cortés ha apuntado de nuevo contra Sebastián Villa. Lo hizo en el programa ‘Crónica TV’ y con duros testimonios: "Ese día no fue la primera vez que me golpeó (la noche de la denuncia por Instagram), sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la Justicia. Una vez que lo hice público, él supo que no podía hacernos nada, mi familia está en Colombia y allá Sebastián tiene muchos vínculos, eso me preocupaba".

Sobre el noviazgo y el viaje de ella a Buenos Aires desde Ibagué, señaló: "Acepté acompañar a Sebastián porque cuando estábamos en Colombia las cosas eran diferentes. Acá se volvió una película de terror, y la solución que encontré fue irme muy seguido a Colombia. Cada vez que me iba, él prometía que iba a solucionar su problema, pero al volver se repetía el infierno; le pedí que hiciéramos terapia, pero decía que podía solo con eso".

"Yo al principio estaba sola, y se aprovechó de eso, por eso, cuando empecé a armar mi círculo de amistades, le dio rabia. Se ponía celoso si me demoraba en llegar a casa, me ponía horarios, no me dejaba vestir como yo quería. Cuando me pasaban las cosas, las mujeres de los futbolistas me veían rara, aunque yo lo negara o pusiera excusas para explicar los moretones; me preguntaban, pero prefería no hablar", acotó Daniela Cortés.

Y cerró hablando sobre cómo han intentado arreglar el pleito con ella: "Ellos (Villa y los abogados), por mantener el negocio, están dispuestos a todo, me acusan de extorsión, y yo no quise llegar a un acuerdo económico, sino justicia y seguridad para mi familia".