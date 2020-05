El lunes pasado Boca Juniors decidió pagarle completo el salario a los jugadores del plantel, pese a que se hablaba de rebajas por la situación sanitaria que se vive y que ha interrumpido el fútbol. Este hecho se sumó a unas primas que decidió cancelar el club; en total fue el 60% de ello.

"De esta manera, este lunes por la tarde se les depositó el 100% de los sueldos y el 60% de las primas. Es decir, más del doble de lo que se había arreglado en su momento", escribió el diario ‘Olé’.

Sin embargo, la noticia que se conoció desde el entorno de Boca Juniors es que el próximo pago no se dará completo, ya que ahora sí estaría en dificultades la institución para cumplir con todos los gastos, esto porque todavía no ha regresado el fútbol en Argentina y no se conoce cuándo retomará el balompié.

Por supuesto, los jugadores colombianos Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa se verán perjudicados. En el caso de Villa, aún más porque el colombiano vive una situación complicada por la denuncia de su pareja por supuesto maltrato físico; ahora se suma este inconveniente económico y la posibilidad de que el extremo no siga en la escuadra ‘xeneize’.