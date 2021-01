De Rossi llenó de elogios a Jorman Campuzano y lo defendió de las críticas en Boca

El italiano Daniele De Rossi sigue dando de qué hablar tras confesar su simpatía con el club argentino, Boca Juniors, donde logró cumplir su sueño de vestir la camiseta del club ‘Xeneize’.

A través de una entrevista otorgada a ESPN, De Rossi se refirió sobre la expulsión que tuvo el colombiano Jorman Campuzano, quien tuvo un mal rendimiento y le fue perdonada la tarjeta roja tras un golpe a su compatriota Jorge Carrascal en el anterior clásico ante River Plate.

“Es algo que a mí me pasó como 20 veces en mi vida, no se debe juzgar a nadie, era el primer superclásico para ‘Campu’, eso fue parte de lo que le pasó, por lo del codazo y todo, y la roja es justa, pero no las críticas sobre la persona, porque es un muchacho increíble”, dijo el ex jugador de la selección italiana.

No obstante, sus halagos no pararon allí y por ende, resaltó que el ex Atlético Nacional es un buen jugador, y que no entendía por qué, mientras estuvo en Boca, no tuvo los minutos necesarios para mostrar el nivel que hoy en día lo dejan como un referente del mediocampo del fútbol argentino. “Es muy buen jugador, en mi corazón no entendía por qué jugaba tan poco cuando yo estaba allá en Boca. Es muy buen jugador”.

El campeón del mundo también se refirió a los colombianos de River como Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero, quien decidió abandonar las filas de la ‘Banda Cruzada’ para irse a jugar a la liga asiática; por ende, De Rossi resaltó que son “jugadores distintos”, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden arreglar un partido.