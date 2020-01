Desde Boca Juniors, Miguel Ángel Russo recordó con nostalgia a Millonarios

El regreso de Miguel ángel Russo a Boca Juniors luego de 12 años fue una de las grandes noticias que dejó el fútbol argentino en el mercado de pases de diciembre y enero. El timonel llegó luego de un corto paso por Alianza Lima donde arribó tras su exitoso y recordado ciclo en Millonarios.

Russo dialogó con el diario ‘La Nación’ de Argentina y entregó varios detalles de los duros momentos que vivió en la lucha contra el cáncer, donde pidió que no lo llamen héroe, dio varios consejos y recordó con notoria gratitud a la gente de Millonarios que siempre le brindó un gran apoyo.

“Me apoyé mucho en mi familia, en mis amigos. En los médicos que me trataron. A mí me sirvió mucho leer e informarme. Cuanto más sabía lo que tenía, de la enfermedad, mejor me sentía. Al menos así fue en mi caso. Por eso digo: en vez de preocuparse, ocuparse. Busqué eso. Me aferré mucho en mi gente y me ayudó muchísimo la gente de Millonarios, allá en Bogotá, Colombia. Eso tiene un valor incalculable. Me respetaron a rajatabla todo. Y les estaré agradecido por siempre”, señaló el estratega sobre los momentos difíciles que vivió en el club 'embajador'.

Como enseñanza, Russo aseguro que la lucha contra el cáncer le dejo: “Que uno tiene una enfermedad a la cual hay que saber lucharla. Que hoy tiene muchos adelantos. Y que la ciencia está a disposición. Y ocuparse, eso me parece fundamental. En mi caso, cuánto más sé, más seguro me siento”.

También contó detalles sobre todo el cariño que recibió por parte de los fanáticos y la gente que estuvo a su lado: “A veces me da vergüenza porque algunos te ponen en un lugar que yo no tengo. No soy un héroe por haber luchado contra el cáncer. Hay gente anónima que lucha más que yo, que tiene muchos menos recursos, pero tiene más poder. Y a lo mejor tiene enfermedades más crueles”.

Y cerró respondiendo sobre los sentimientos encontrados tras regresar a La Bombonera a dirigir al equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores en el año 2007: “Son sensaciones únicas. Distintas porque uno ya conoce todo, pero por más que uno se prepara, la gente de Boca es fuera de lo común. Te toca las fibras más íntimas. Es Boca. Y su gente genera esa sensación tan especial”.