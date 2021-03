Edwin Cardona dio con la clave de su buen momento en Boca Juniors

El presente de Edwin Cardona en Boca Juniors no puede ser mejor. El mediocampista a servicio del cuadro ‘xeneize’ ha tenido un rendimiento destacado en los últimos compromisos, donde ha salido figura, ya sea por sus goles o asistencias a sus compañeros que le han permitido sacar 'buenos' resultados tanto en liga como en la Copa Argentina.

En el último compromiso por la copa nacional, Boca Juniors recibió a Claypole con la intención de conseguir la victoria que le permitiera seguir avanzando de fase. No obstante, el recién ascendido a la Primera C del fútbol argentino le complicó el partido al cuadro de Miguel Ángel Russo en algunos momentos por lo que apareció el colombiano para destellar a los seguidores de Boca con sus jugadas y asistencias.

Terminado el compromiso, el jugador de Boca le concedió una entrevista a El Gráfico: “Esto es fútbol, once contra once, y en la cancha por nombre o camiseta no se gana. Hay que meter, jugar. Los muchachos de Claypole lo demostraron y jugaron un gran partido. Lo importante era ganar, pasar, y creo que lo hicimos de buena manera a pesar de que la gente esperaba otra cosa. Porque ganando siempre es mejor para mejorar, porque perdiendo iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos. Sabemos lo que quiere el profe Miguel Russo".

Hay que recordar que el ex Atlético Nacional se ha convertido en pieza fundamental del esquema táctico del profesor Russo. En el 2021, Cardona ha disputado tres partidos por liga y uno por copa, donde ha dejado un gol y cinco asistencias.

“Trato de disfrutar cada partido, cada momento, y aportar al equipo. Quiero estar feliz, porque hoy me toca jugar, pero mañana no sé dónde estaré. Por eso hay que disfrutar este momento", cerró el colombiano, quien espera estar a las órdenes del vallecaucano Reinaldo Rueda para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas.