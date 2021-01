Edwin Cardona, figura y golazo ante Banfield: "Era importante salir campeón"

Boca Juniors quedó campeón de la Copa Diego Armando Maradona y pasa así la página de lo que fue el gran fracaso en la Libertadores. El equipo 'xeneize' se quedó con el título ante Banfield al ganar desde el punto blanco del penal, tras terminar 1-1 en los 90 minutos.

Edwin Cardona, autor del golazo del equipo azul y oro, habló tras la conquista del título y le dedicó el triunfo a la hinchada, que tanto ha apoyado.

"Agradecido con Dios por darme la oportunidad de marcar en una final. Veníamos de un golpe duro y era importante salir campeón. Dedicarle a los hinchas y a nosotros mismos porque dimos vuelta a la página de lo que había pasado. Gracias a mi familia que siempre me apoya y por volver a este gran club", destacó el volante.

Respecto a su salida por lesión, el armador explicó por qué pidió el cambió tras anotar el 1-0. "No me lesioné, sentí una carga muscular, ya venía con ella y con un poquito de dolor. Cuando pateé sentí que se me cargó un poco y sabía que no podía dar el cien y que un compañero podría entrar a dar lo mejor. Esto es un grupo y todos podemos aportar", respondió.

Asimismo, Cardona describió su gol que ayudó al equipo que dirige Miguel Ángel Russo. "Cuando encaré vi el arco, pensé en patear y no pensé que se iba a meter donde se metió, muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de marcar en una final, la alegría es inmensa", puntualizó.

Al final, sobre su no presencia ante el Santos, Cardona no quiso darle importancia y le reiteró a la hinchada que todo el equipo lamenta lo ocurrido. "Un poco de dolor por lo que pasó el miércoles. Cosas del fútbol y aclarar por qué no entré. La gente habla mucho, teníamos un jugador menos, no pensamos que en dos minutos nos podían voltear el marcador así, entonces creo que no era el momento en el que debía haber entrado, también lo que pasó en Madrid. Le dan bola a lo mismo y uno se aburre de eso", concluyó.