Edwin Cardona pidió disculpas: ¿qué le dijeron sus compañeros de Boca Juniors?

Edwin Cardona volvió a jugar con Boca Juniors en la derrota ante San Lorenzo por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina, donde el equipo ‘xeneize’ debió jugar con juveniles, ya que su plantilla tuvo que realizar la cuarentena tras los disturbios presentados en Belo Horizonte.

Aunque han pasado algunas semanas del ‘escándalo’ que se vivió con el colombiano, cuando prefirió quedarse en Medellín en vez de regresar a la concentración con el equipo de Miguel Russo; se conoció que el mediocampista tuvo un ‘cara a cara’ con sus compañeros donde les presentó sus disculpas.

El periodista de ESPN, Diego Monroig, indicó que Cardona “comenzó pidiendo disculpas; al mismo tiempo argumentó y defendió su postura de priorizar ir a buscar su familia”. Segundos después el argentino resaltó que el mediocampista se había “arrepentido” por haber tomado esa decisión y que entendía que su accionar estuvo mal: “

Por otra parte, se dijo que el cuerpo técnico que encabeza Miguel Russo no emitió palabra alguna, pero los referentes del plantel sí le hicieron saber la molestia, ya que según ellos “esa actitud no era la ideal; no estaban de acuerdo en ese momento con la decisión que tomó porque algunos habían jugado lesionados".

No obstante, los compañeros le aceptaron las disculpas al colombiano, pero su nombre ha quedado en el ‘limbo’, teniendo en cuenta que la actitud no gustó para nada entre los hinchas, directivos, cuerpo técnico, medios de comunicación y sus compañeros, por lo que Cardona deberá ganarse la confianza de todos ellos para seguir en Boca el próximo semestre.