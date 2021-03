Edwin Cardona, su hijo y el por qué del golazo ante Vélez Sarsfield

El presente del colombiano Edwin Cardona en Boca Juniors sigue dando de qué hablar, puesto que el volante ‘Xeneize’ ha sido pieza clave de los últimos resultados del equipo que dirige el estratega argentino Miguel Ángel Russo.

En la cuarta fecha de la Copa de la Liga Argentina, Cardona volvió a aparecer en la goleada propinada al entonces líder del grupo B, Vélez Sarsfield, que recibía a Boca con tres victorias consecutivas y esperando seguir en el liderato.

Y es que Edwin Cardona al minuto 21 de la primera parte abrió el marcador con un verdadero golazo, luego que en una jugada de tiro libre el mediocampista antioqueño decidiera ejecutar el cobro por debajo de la barrera. Sorprendió a más de uno, ya que a Cardona solo se le recordaba pateando por encima de la 'muralla', pero esta vez convirtió el primero del compromiso.

No obstante, finalizando el encuentro, el colombiano se refirió al tanto anotado y contó, quién era el ‘responsable’ de dicha ejecución: “A mi hijo le gusta mucho el fútbol, y me dijo ‘papá, ¿usted por qué no le pega por abajo?’. Anoche me pidió un gol y le dije que vamos a ver si lo meto rastrero. Es mi inspiración, ver a mi familia que siempre me apoya. Emiliano me inspira, porque tiene el sueño de jugar y es un orgullo que mi hijo me aconseje con 7 años”.

Hay que recordar que además del gol anotado, ‘Crackdona’, como lo conocen en Argentina, ayudó al equipo con un par de asistencias y pases que sirvieron para que el ‘xeneize’ ganara 1-7 con anotaciones de otros colombianos como Sebastián Villa y Jorman Campuzano.