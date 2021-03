Tras haber jugado el Superclásico argentino, Sebastián Villa, quien fue uno de los autores de empate ante River Plate, ha estado en boca de los medios, ya que en los últimos días ha se han dicho cosas, tanto de su vida personal como profesional.

En medio de una entrevista al programa Súper Deportivo Radio, el técnico Ricardo La Volpe comentó sobre el presente de Villa en el cuadro argentino, donde dijo que “el 70% de Boca hoy es Villa, ni Edwin Cardona ni Carlos Tévez, es Villa quién rompe el equilibrio" del equipo que dirige su colega Miguel Ángel Russo.

Le puede interesar: Nuevo presidente de Nacional: los descartados para reemplazar a Juan David Pérez

No obstante, el polémico entrenador argentino también se atrevió a comentar sobre el presente del rival de Boca, River Plate, que según Juan Román Riquelme, no juega bien: “¿Qué River juega mal? River es el único equipo que trata jugando, sale jugando desde abajo, de repente cambia a una línea de tres, no comparto esa idea ni soñando. Me extraña que Riquelme diga eso, si River juega mal, imagínate cómo jugaba el equipo que jugaba él con Mauricio Serna, Traverso y Cagna". Asimismo, recordó que el equipo de Russo quedó campeón porque “el equipo del ‘Muñeco’ se cayó en las últimas dos fechas, todos pensamos que River era el campeón".

Vea también: Otro jugador colombiano de Boca Juniors podría tener la nacionalidad argentina

Por otra parte, resaltó la labor de Gallardo con River, donde se convirtió en el técnico más ganador del equipo argentino: “No solamente piensa en el equilibrio, siempre es protagonista e intenta salir jugando desde el fondo, toma riesgos. Enzo Pérez le simplifica el fútbol a cualquier entrenador. Me encanta, porque sacar la pelota limpia desde atrás hoy no es fácil".