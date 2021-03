La oferta tentadora de Gremio ha alejado cada vez más al goleador Rafael Santos Borré del equipo argentino, River Plate, ya que el conjunto brasileño le pagaría seis millones de dólares por estar tres años en el club. Según lo que se ha dicho en varios medios de Argentina, Borré desea irse, pero la idea del colombiano es dejarle un dinero a las arcas del club por el apoyo y confianza que le han brindado en los últimos años.

La primera oferta fue del actual campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras, pero el ‘verdao’ decidió bajarse del bus, por varios motivos económicos y por no recibir la pronta respuesta de Borré, por lo cual la opción de jugar con el campeón del continente –hasta el momento- quedó en veremos.

Luego, apareció la de Sao Paulo, pero según un miembro de los directivos no podrían pagarle al colombiano lo que Palmeiras le estaba ofreciendo y por ende, decidieron retirarse del negocio. Asimismo, trascendió que desde el viejo continente hay tres clubes que están pendientes del atacante: Celta de Vigo, Lazio y Lyon, pero por el momento no hay nada más que un simple rumor.

No obstante, el presidente del club ‘Millonario’, Rodolfo D’Onofrio manifestó hace unos días sobre la situación Borré - River: "No tengo la menor idea de qué va a pasar. Lo que está haciendo él está muy bien, que es tomarse su tiempo. Yo creo que él tiene que tener tranquilidad y después tomar la decisión que quiera, pero no apurarse”.

Asimismo, le dio un consejo a Borré: “Creo que tiene que buscar lo que más le convenga. Y si tiene que ser River lo vamos a hacer, que no quede la menor duda que vamos a intentarlo. Pero lo que no tiene que hacer es apurarse".

Cabe resaltar que por el momento Borré es pieza fundamental en el esquema táctico de Marcelo Gallardo, por lo que la salida del atacante sería una baja vital para River, teniendo en cuenta que es el goleador de la era del entrenador y suplir su ausencia llevaría tiempo.