El 'Patrón' Bermúdez se destapó: la verdad del caso Villa y las ofertas que tiene

Sebastián Villa sigue sin resolver su compleja situación deportiva en Boca Juniors. El colombiano sigue en el plantel como un jugador más, pero sin competencia hasta que la justicia resuelva su polémico caso con Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato físico y psicológico.

Luego de varias semanas sin respuestas concretas, la plana mayor del consejo de fútbol de Boca Juniors dio todos los detalles de la drástica decisión que tomaron con el jugador y las posibilidades para que emigre al Atlético Mineiro, club que ha hecho varias ofertas por él.

"Con el tema Villa desde el Consejo hemos mantenido una postura muy respetuosa de nuestra institución, de lo que representa el hincha, de lo que tenemos que entregar para el club. Lamentamos muchísimo lo sucedido con Sebastián y con la señorita. No es que estemos tomando partido, pero tenemos que respetar una situación judicial que lo apremia", señaló en primera medida a través de TNT Sports el exfutbolista colombiano Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien hoy es directivo del club.

"Por otro lado no hemos tomado ninguna decisión en contra del jugador. Lo único que se le ha pedido es respeto por una decisión que no sabemos qué va a ser. Lo que nos sorprende es que salga un dirigente, un presidente de un club de otro país a decir que él no contrataría nunca a Villa, que no tiene nada que ver con los pilares de su club y que después llegue una oferta de ese mismo club para comprarlo”, agregó Bermúdez sobre el Atlético Mineiro.

Información que fue ratificada por Raul Cascini, exfutbolista y hoy directivo de Boca: "también opina sobre un jugador nuestro que no tiene por qué hacerlo. Y hoy, mandaron una oferta por el jugador que él dice que no quiere para su club. Es todo muy raro”.

Bermúdez amplió afirmando que al presidente del Atlético Mineiro "Se le sugiere es que aclare primero su pensamiento públicamente. Nosotros somos respetuosos con otros jugadores y no opinamos sobre otros futbolistas de afuera. ¿Por qué un presidente de otro club opina sobre la vida personal de un jugador y al otro día te manda una oferta para comprar a ese jugador? ¿Qué intención tiene? Eso es lo que queremos que aclare, pero siempre desde el respeto y del profundo dolor de no poder utilizar al jugador. Pero también tenemos que ser respetuosos con el club, con la gente que nos rodea”.