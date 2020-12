En River siguen llorando la partida de Juan Fernando Quintero

Todo parece indicar que la salida de Juan Fernando Quintero de las toldas del equipo argentino, River Plate aún no se ha podido asimilar. Los hinchas extrañan la calidad del volante colombiano, puesto que con el calendario apretado que afronta el equipo ‘Millonario’ ese recambio le hubiese caído de maravillas.

Y es que las lesiones, desgaste físico y la salida de último momento del delantero Lucas Pratto, ha ido diezmando la nómina del estratega Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, quien cada temporada debe rearmar el plantel para seguir manteniendo al equipo de la 'Banda Cruzada' entre los primeros lugares.

Le puede interesar: James Rodríguez confirma cuándo regresará a las canchas con Everton

A pesar de que la venta de ‘Juanfer’ dejó algunos ingresos al club, con los cuales pudieron solventar varios gastos, la prensa argentina recuerda lo que hizo el colombiano en su paso por River Plate: “Dentro de las ventas más significativas, es imposible no pensar primero en Juan Fernando Quintero. Por lo emotivo para el hincha y su imborrable gol en la obtención de la Libertadores en Madrid y luego, claro está, por lo económico. Su partida al Shenzhen de China se arregló a fines de agosto por unos 10 millones de dólares y si bien recién podrá jugar a partir del 2021, el ‘Muñeco’ perdió una pieza clave justo antes del reinicio de las actividades", sostuvo el diario Olé.

Vea también: Nuevo préstamo de Borja a Junior se "enfría", según prensa brasileña

No obstante, la partida de Quintero ha dado de que hablar no solamente en la Argentina; sino también en Colombia, puesto que la participación del campeón de América en la selección nacional en ciertas ocasiones ha hecho falta cuando James Rodríguez o Edwin Cardona no tienen la chispa requerida.

Hay que recordar que desde la salida de River, Juanfer no ha vuelto a disputar ningún compromiso oficial, puesto que no se han finiquitado los términos contractuales con el equipo asiático.