"Es de las peores personas que conocí": juez de la final del Mundial 1990 atacó a Maradona

Uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol argentino fue la final de la Copa del Mundo contra Alemania en 1990. Maradona, prócer en suelo italiano, buscaba la segunda conquista con su selección, pero el equipo teutón se impuso por la mínima diferencia con un polémico arbitraje y se alzó con el trofeo.

El mexicano Edgardo Codesal fue el juez designado para ese partido y quedó por siempre en el corazón herido del pueblo argentino por lo que sucedió en ese cotejo: "Me duele que haya argentinos que todavía me sigan tratando mal. Tengo un gran cariño con el pueblo de ese país, lamento que algunos sean así. Hasta el día de hoy, recibo mensajes como que mis hijos y mis nietos se mueran de coronavirus para que me vean sufrir”, expresó el exárbitro en el programa radial uruguayo ‘Tirando Paredes’.

Sobre el momento clave donde Roberto Sensini le comete falta a Rudy Völler Codesal señaló: "El penal de Sensini no está en discusión. Hay dos situaciones: anatómicamente, fue a marcar a Völler de la manera más difícil, era casi imposible evitar el contacto con la pierna derecha. Después, también le apoya el antebrazo en la cintura".

También tuvo tiempo para cuestionar con dureza a Diego Maradona y su comportamiento en aquel partido: “Podría haberlo expulsado por insultar durante el himno, pero fui entendiendo y manejando la situación. También cuando eché a (Pedro) Monzón porque vino, me dijo que le estaba robando y era mandado por la FIFA".

Y cerró alabando a ‘El Diego’ como jugador, pero arremetiendo contra su personalidad: “Vi a Maradona hacer cosas en la cancha dignas de mi admiración y mi respeto. Yo mismo vi cómo tenía el tobillo como un balón. Como jugador fue de lo mejor pero afuera es una persona desagradable. Una de las peores que conocí en mi vida".