Esposa de Santos Borré reveló varios secretos: cuando casi se retira y lo mejor en River

Actualmente, Rafael Santos borré es uno de los jugadores más importantes en River Plate, tal como lo ha sido en los últimos dos años por sus goles y actuaciones determinantes, especialmente en la Copa libertadores.

El delantero colombiano es uno de los jugadores favoritos de Marcelo Gallardo y de la afición. Y su esposa reveló en diálogo con ‘Infobae’ varios secretos del jugador de River, incluso cuando pensó en retirarse del fútbol profesional.

“Cuando lo llamó para ir a River, Marcelo le dijo que lo había visto jugar, que le gustaba su juego y que quería contar con él. Rafa venía de un año donde el técnico no lo ponía. Aprendió que la próxima vez que se mueva sea porque el técnico lo quiere, no por un negocio entre presidentes, por así decirlo. Él sabía que no iba para ser titular, ni siquiera lo fue en el primer año, pero sabía que le iban a dar una oportunidad, que era lo que él quería”, contó Ana Caicedo al medio argentino.

“Gallardo es un entrenador que con Rafa siempre dice lo que siente. Si ve que falla en algo, se lo transmite, o si tiene que mejorar, lo mismo”, explicó. Y luego, añadió: “El grupo siempre está respaldando y transmitiendo tranquilidad. Eso es muy lindo. En River encontró seres humanos increíbles, que siempre le dieron la mano en sus momentos duros”, subrayó.

Asimismo, contó uno de los momentos más difíciles de Borré, cuando él mismo mencionó que pensó en retirarse el fútbol por la difícil situación que estaba viviendo, pero luego con cabeza fría y la ayuda de su entorno familiar logró dar vuelta y continuar en River.

“En enero le dijeron que no lo querían tener más, y él estaba a préstamo por un año en Villarreal. Llegó a casa cabizbajo, y llorando. Él siempre es el fuerte y me daba fuerza para aguantar, verlo quebrado me fue muy impactante. Si yo le decía de volver a Colombia por ahí podíamos cometer un error. Entonces le recordé todo el sacrificio que había pasado para llegar a Europa. De chico tuvo que abandonar a su familia. No había que tirar todo a la basura por pensar que las cosas no estaban saliendo. Le dije que confiara en Dios, que si estaba ahí era por algo. Fue un momento tan duro que nos fortalece como personas, como parejas, y llegamos más sólidos a Buenos Aires. No fue fácil, pero todo era diferente. Sabíamos que el técnico le quería dar una oportunidad”, comentó.

“Me dijo ‘me quiero retirar’, pero no llegó a decirme qué otra cosa podía hacer. Yo no lo dejé. Le dije que cómo pensaba eso. Le dije que tiene talento, que es aplicado, muy consciente de lo que puede hacer, que no tirara eso a la basura. Nos quedamos, sabiendo que no iba a tener minutos. Sumó pocos partidos, pero hizo cuatro goles, y esos cuatro goles eran vida para él”, terminó de recordar con orgullo Ana Caicedo.

Asimismo, en otro fragmento de la entrevista contó detalles de cuando ella se conoció con el delantero: ““Fue muy curioso, una casualidad. Demuestra que estábamos destinados a conocernos. Él estaba en la Reserva de Deportivo Cali y yo estaba en el colegio, orientado en periodismo. Siempre supe que quería hacer eso. En esa materia estaba con una amiga muy hincha de América, y decidimos hacer un ‘cara a cara’ con los entrenadores. Cuando fuimos a ver a Leonel Álvarez, nos pasó una particularidad. Él no lleva el celular, y no lo encontrábamos. Nos cruzamos con Rafael. Yo no lo conocía, y le pedimos ayuda. Me pareció lindo, pero quedó ahí. A las semanas un amigo en común nos puso en contacto y empezamos a hablar por Twitter. Las vacaciones nos coincidieron y empezamos a vernos. Así comenzó todo”.