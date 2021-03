Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la jornada siete de la Copa de la Liga Argentina, San Lorenzo visita a Estudiantes de La Plata con la intención de sumar de a tres puntos para ubicarse mejor en la tabla de posiciones y así, dejar atrás la eliminación sufrida en la Copa Argentina la semana pasada a manos de Defensa y Justicia.

ESTUDIANTES DE LA PLATA VS SAN LORENZO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Estudiantes vs San Lorenzo se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play

Argentina: 7:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Estados Unidos: 6:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

Por tal razón, su entrenador Diego Dabove sabe que los próximos compromisos son de vital importancia para entrar a la siguiente fase del campeonato, ya que quedaron en la penúltima casilla con tan solo una victoria, dos empates y tres derrotas que lo dejan con cinco unidades.

Mientras tanto, el ‘Pincharrata’ quiere aprovecharse del mal momento del ‘Ciclón’ y por ende, su estratega Ricardo Zielinski sabe que es el momento preciso para quedarse con las tres unidades que le permiten ubicarse en los primeros lugares del Grupo A.

“Hubo partidos en los que merecimos más. También se ve una evolución en el equipo. En el fútbol argentino no hay que creerse mejor ni peor que el otro. Es partido tras partido”, resaltó Zielinski. Además, recalcó que “el encuentro no va a pasar por lo que vaya a hacer San Lorenzo, sino por lo que hagamos nosotros. El fútbol argentino es muy competitivo, no hay partidos fáciles, gana quien toma las mejores decisiones”.