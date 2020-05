Excompañero de Teo en Racing le da durísimo: "Era un pelotudo bárbaro"

Teófilo Gutiérrez es un delantero que ha dejado su buen fútbol en Argentina en clubes como River Plate, donde fue campeón y figura. Sin embargo, en otros equipos como Lanús, Rosario y Racing tuvo algunos inconvenientes. Precisamente fue Jorge De Olivera, arquero en esa época de la 'Academia', quien habló del colombiano y lo criticó.

En entrevista para ‘TNT Sports’, el guardameta señaló que desde el primer entrenamiento de 'Teo', ningún compañero lo ayudó por su manera de ser, pues no pensaba en el equipo, sino en sí mismo.

"Era un grupo sanísimo, pero la verdad es que 'Teo' se portó mal siempre. Desde lo deportivo no puedo decir nada, pero era un pelotudo bárbaro. Desde la primera semana no lo bancó nadie, lo conocimos y le soltamos la mano, pero no dejaba de ser un compañero y dentro de la cancha había que defenderlo a muerte", contó De Olivera.

Pero el arquero dijo que poco a poco la personalidad de Gutiérrez hizo que la plantilla le fuera dando la espalda por cómo reaccionaba con cada hecho.

"En la primera práctica de fútbol quedó mano a mano, me eludió e hizo el gol. Se fue corriendo al banderín del córner, pegó un salto y extendió el puño. Pensamos: '¿A este qué le pasa?'. Después nos dimos cuenta de que hacía todo para él. Si hasta en el saque inicial de un partido, cuando no escuchó a la gente corear 'Teo, Teo', le preguntó a un compañero: '¿Estos por qué no gritan mi nombre?'. Flaco, jugá, hacé un gol y festejá con tus compañeros", recordó el 'cuida palos'.

Cabe recordar que, pese a sus polémicas en Racing, Teófilo alcanzó a ser goleador del fútbol argentino y una de las figuras de ese balompié por su técnica y manera de jugar.