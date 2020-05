Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, apareció en el programa de televisión 'Crónica TV' y contó más infidencias intimas sobre lo que vivió con el colombiano. La mujer también explicó por qué decidió perdonarlo.

Mire acá: De mal en peor para Sebastián Villa con la última noticia que le da Boca

"Lo perdono para curarme, para avanzar y poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia", dijo Cortés y agregó que vivir con el sentimiento de odio no lo soporta, por eso seguirá intentando estar lo más tranquila posible y pasar la página.

"Una no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma", señaló la expareja.

La mujer espera que se pueda saber la verdad de lo que, según ella, en realidad pasó con Sebastián Villa. Para Daniela Cortés, el jugador tiene que decir la verdad, por el bien de todos. Ella lo que más le dolió fue que Villa, supuestamente, se metiera con su familia.

Lea aquí: Sebastián Villa, 'moneda de cambio' de Boca para fichar a otro colombiano

"Debería decir la verdad ante la Justicia y no mentir como lo hizo. Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto. Es muy grave", concluyó.